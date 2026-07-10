ترافیک در محور چالوس در مسیر شمال به جنوب و در محدوده ولی‌آباد تا سیاه‌بیشه نیمه‌سنگین و هراز و فیروز کوه روان گزارش شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد در حال حاضر ترافیک در محور چالوس در مسیر شمال به جنوب و در محدوده ولی‌آباد تا سیاه‌بیشه نیمه‌سنگین است.

آزادراه کرج–تهران و در محدوده پل فردیس تا پل کلاک ترافیک سنگین گزارش شده و رانندگان باید با صبر و حوصله و رعایت فاصله طولی مناسب تردد کنند.

تردد در محور‌های هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال، آزادراه قزوین–رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت، همچنین محور چالوس در مسیر جنوب به شمال روان است.

در حال حاضر تمامی محور‌های شمالی کشور فاقد هرگونه مداخله جوی هستند و شرایط جوی برای تردد مناسب گزارش شده است.

رانندگان پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن را برای خود و دیگر کاربران جاده رقم بزنند.