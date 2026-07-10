هواشناسی، شدت گرفتن وزش باد در مناطق مختلف خراسان رضوی را همراه با انتقال گرد و خاک پیش بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی گفت: طبق پیش‌بینی‌های انجام شده از عصر فردا، وزش باد در مناطق بادخیز و شرقی خراسان رضوی آغاز می شود که این وزش باد همراه با گرد و خاک و در مشهد و مناطق مرکزی با کاهش کیفیت هوا همراه است.

زهرا آهنگرزاده افزود: بیشترین شدت وزش باد طی ۲۴ ساعت گذشته در شهرستان خواف با سرعت ۶۲ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.

وی ادامه داد: ماندگاری هوای گرم تا روز‌های میانی هوای آینده در مناطق مختلف استان ادامه دارد.

کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی گفت: قوچان با کمینه دمای ۱۵ درجه سلسیوس و سرخس با بیشینه دمای ۴۳ درجه به ترتیب سردترین و گرمترین مناطق مختلف خراسان رضوی در شبانه روز گذشته بوده‌اند.

آهنگرزاده افزود: مشهد در این مدت دمای بین ۲۴ و ۳۸ درجه سانتی گراد را داشته است.