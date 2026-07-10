خلیج فارس مواج می شود
با صدور هشدار دریایی سطح زرد از امروز تا دوشنبه با وزش باد متوسط تا نسبتا شدید شمال غربی خلیج فارس مواج و متلاطم می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر
؛ در این مدت در برخی از ساعات سرعت وزش باد متوسط تا نسبتا شدید شمال غربی به بیش از ۴۰ کیلومتر در ساعت و ارتفاع موج دریا به ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر گاهی بیش از ۱۸۰ سانتیمتر می رسد.
بنابراین در این مدت با افزایش ارتفاع موج احتمال اختلال در ترددهای دریایی شناورهای سبک و قایقهای صیادی و تفریحی و خطر غرقشدن شناگران در مناطق تحت تأثیر وجود دارد.
بنابراین توصیه می شود با خودداری از ترددهای دریایی غیر ضروری بهویژه تردد شناورهای سبک و قایقهای صیادی و تفریحی از شنا رد سواحل پرهیز شود.