به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ رضا حسنی با اشاره به تشکیل کمیته‌های هماهنگی برنامه‌های بزرگداشت رهبر شهید در شهرستان آرادان گفت: محل‌های پذیرایی و اسکان زائران در مدارس، مساجد، هیات‌های مذهبی، خوابگاه‌های دانشجویی و سالن‌های ورزشی تدارک دیده شده است.

وی همچنین از برپایی موکب پذیرایی در مسیر‌های منتهی به تهران و مشهد مقدس در محدوده جاده‌های شهرستان آرادان خبر داد.