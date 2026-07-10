پخش زنده
امروز: -
فرماندار آرادان برنامههای این شهرستان را برای اسکان، پذیرایی و بازگشت زائران از مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ رضا حسنی با اشاره به تشکیل کمیتههای هماهنگی برنامههای بزرگداشت رهبر شهید در شهرستان آرادان گفت: محلهای پذیرایی و اسکان زائران در مدارس، مساجد، هیاتهای مذهبی، خوابگاههای دانشجویی و سالنهای ورزشی تدارک دیده شده است.
وی همچنین از برپایی موکب پذیرایی در مسیرهای منتهی به تهران و مشهد مقدس در محدوده جادههای شهرستان آرادان خبر داد.