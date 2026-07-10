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کشاورزان بختگانی مشغول برداشت گندم و جو از بیش از ۲ هزار هکتار مزارع خود هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ مدیر جهاد کشاورزی بختگان گفت: در سال زراعی جاری کشاورزان این شهرستان ۹۰۰ هکتار از زمینهای خود را به کشت گندم اختصاص دادهاند که تاکنون ۷۰۰ هکتار آن با استفاده از ۲۲ دستگاه کمباین سنگین، نیمه سنگین و کاه کوب برداشت شده است.
سعید آروین با بیان اینکه برداشت گندم و جو در بختگان تا ۲۵ تیر ادامه دارد ، افزود: همچنین محصول جو از ۲ هزار هکتار مزارع این شهرستان در حال برداشت است و حدود چهار هزار و ۱۰۰ تن محصول تولید شده است.
شهرستان بختگان در شمال شرق فارس و در فاصله ۱۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.