مسوول سازمان بسیج طلاب و روحانیون قم از اسکان بیش از ۱۰ هزار زائر آئین بدرقه و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در مدارس علمیه این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجتالاسلام والمسلمین مهدی جوشقانیان در تشریح جزئیات فعالیتهای جهادی طلاب استان قم، اظهار کرد: همزمان با برگزاری آئینهای بدرقه و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، حدود یکهزار طلبه بسیجی در قالب ۶۰ موکب و گروه جهادی، با هدف خدمترسانی به زائران و شرکتکنندگان در این مراسم، در میدان حضور یافتند.
وی افزود: در این بازه زمانی، ۴۵ مدرسه علمیه شامل ۳۰ مدرسه برادران و ۱۵ مدرسه خواهران در سطح استان قم به طور کامل تجهیز و برای میزبانی از زائران آمادهسازی شد.
مسوول سازمان بسیج طلاب و روحانیون استان قم با بیان اینکه این مدارس به پایگاههای خدمترسانی تبدیل شدند، تصریح کرد: در نتیجه این تلاش جهادی، بیش از ۱۰ هزار نفر از زائران در اماکن یادشده اسکان یافتند و از خدمات رفاهی بهرهمند شدند.
جوشقانیان به آمار اقلام توزیع شده میان زائران اشاره کرد و گفت: در طول مدت خدمترسانی، علاوه بر پذیراییهای موردی، ۵۰ هزار پرس غذا، ۸۰ هزار وعده غذای سبک، پنج تُن هندوانه، ۲۰ هزار لیتر شربت، ۱۰۰ هزار بطری آب معدنی و ۱۰ هزار عدد کیک میان زائران توزیع شد.
وی با اشاره به تداوم این خدمات در سایر استانها افزود: حرکتهای جهادی طلاب محدود به مرزهای جغرافیایی نیست؛ در همین راستا، جمعی از طلاب برای کمک به خادمان حرم مطهر رضوی به مشهد مقدس اعزام شدند که هماکنون مدیریت یکی از مدارس اسکان زائران در این شهر بر عهده ۲۰ تن از بانوان طلبه جهادگر است.
مسوول سازمان بسیج طلاب و روحانیون استان قم در پایان خاطرنشان کرد: طلاب بسیجی همواره در حوادث و مناسبتهای مختلف در کنار مردم بودهاند و این خدمترسانیها نمادی از پیوند عمیق روحانیت با آحاد جامعه است که تا زمان نیاز، با همان روحیه و آمادگی ادامه خواهد یافت.