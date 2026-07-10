فرمانده کل سپاه در دفاع مقدس ۸ ساله در پیامی ضمن قدردانی از حضور تاریخی و حماسی مردم بیدار ایران در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، گفت: هرگاه ملت ایران احساس کند باید در صحنه باشد، با صلابت و اقتدار به میدان می‌آید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ متن کامل پیام سرلشکر محسن رضایی بدین شرح است:

ایران اسلامی بار دیگر عظمت خود را به تماشا گذاشت. حضور تاریخی و حماسی مردم بیدار ایران در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، آن ابرمرد تاریخ ایران و اسلام در تهران، قم و مشهد، صحنه‌ای ماندگار از همبستگی، وفاداری و شکوه ملی را رقم زد؛ حضوری که تنها بدرقه یک شخصیت و مجاهد بزرگ نبود، بلکه تجدید پیمان با آرمان‌ها و باورهایی بود که نسل‌ها برای آن ایستادگی کرده‌اند.

امواج خروشان جمعیت، از خیابان‌های تهران تا حرم‌های مطهر قم و مشهد، تصویری از وحدت و همدلی را به نمایش گذاشت؛ تصویری که در حافظه تاریخ این سرزمین ماندگار خواهد شد. مردان و زنانی از اقوام، سلایق و نسل‌های مختلف، دوشادوش یکدیگر آمدند تا با حضوری پرشور، به امام شهید خود ادای احترام کنند و نشان دهند که ایران، در بزنگاه‌های تاریخی، همچنان سرزمین حضورهای بزرگ و حماسه‌های ماندگار است.

این حضور تاریخ‌ساز و تمدن‌ساز، نشان داد که هرگاه ملت ایران احساس کند باید در صحنه باشد، با صلابت و اقتدار به میدان می‌آید و برگ زرینی دیگر بر دفتر تاریخ این سرزمین می‌افزاید. تاریخ، این روزها را به عنوان روزهای شکوه، همبستگی و حضور پرصلابت ایرانیان به خاطر خواهد سپرد؛ روزهایی که نام ایران و انقلاب اسلامی، بار دیگر با عظمت، استقامت و اقتدار در هم آمیخت.

اکنون، در برابر عظمت، بصیرت و شکوه این ملت انقلابی و حماسه‌ساز، سر تعظیم فرود می‌آوریم؛ ملتی که در سخت‌ترین آزمون‌ها، با وحدت، وفاداری و استقامت، پرچم عزت ایران را برافراشته نگاه داشته است.

سلام و درود بر مردمی که با حضور خود، حماسه می‌آفرینند و به جهانیان نشان می‌دهند که ایران، تا زمانی که چنین مردمی دارد، همواره مقتدر، سرافراز و استوار خواهد ماند.