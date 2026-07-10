به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ این پویش معنوی با محوریت «قرآن، عهد ما با راه رهبر شهید» از عموم خانواده بزرگ نظام سلامت کشور، دعوت می‌کند تا در این مجاهدت بزرگ قرآنی سهیم شوند و در حماسه بزرگ ختم قرآن به نیت قائد شهید شرکت کنند.



مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت با همکاری ادارات قرآنی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور اقدام به برگزاری این پویش معنوی و سراسری کرده است و این پویش از روز یکشنبه آغاز و با توجه به استقبال امکان تمدید آن وجود دارد.



همه با هم، صد‌ها ختمِ قرآن کریم را هدیه می‌کنیم به روحِ بلندِ مردی که با تکیه بر وعده‌های الهی و آموزه‌های قرآنی، ایران اسلامی مقتدر را در مسیر تعالی و پیشرفت، راهبری کرد.



بیایید با تلاوت روزانه یک حزب (۵ صفحه) در این کاروانِ نورانی، هم‌صدا و هم نوا شویم برای شادی روح بلند، این ایرانی‌ترین رهبر تاریخ ایران



جهت شرکت و انتخاب حزب مورد نظر به لینک زیر مراجعه کنید



https://survey.porsline.ir/s/i۰۶uEPdy