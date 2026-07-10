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مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت با هدف تجلیل از مقام والای حضرت آیت الله سیدعلی خامنهای (ره)، رهبر شهید انقلاب اسلامی، پویش حزب خوانی «قرائتهای ماندگار قرآن کریم» را برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ این پویش معنوی با محوریت «قرآن، عهد ما با راه رهبر شهید» از عموم خانواده بزرگ نظام سلامت کشور، دعوت میکند تا در این مجاهدت بزرگ قرآنی سهیم شوند و در حماسه بزرگ ختم قرآن به نیت قائد شهید شرکت کنند.
مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت با همکاری ادارات قرآنی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور اقدام به برگزاری این پویش معنوی و سراسری کرده است و این پویش از روز یکشنبه آغاز و با توجه به استقبال امکان تمدید آن وجود دارد.
همه با هم، صدها ختمِ قرآن کریم را هدیه میکنیم به روحِ بلندِ مردی که با تکیه بر وعدههای الهی و آموزههای قرآنی، ایران اسلامی مقتدر را در مسیر تعالی و پیشرفت، راهبری کرد.
بیایید با تلاوت روزانه یک حزب (۵ صفحه) در این کاروانِ نورانی، همصدا و هم نوا شویم برای شادی روح بلند، این ایرانیترین رهبر تاریخ ایران
جهت شرکت و انتخاب حزب مورد نظر به لینک زیر مراجعه کنید
https://survey.porsline.ir/s/i۰۶uEPdy