رئیس پلیس راهور استان یزد با هشدار جدی به موتورسیکلت سواران متخلف و هنجارشکن، از تشدید برخورد با تخلفات حادثه ساز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ عزیزالله دستوار گفت: در پی افزایش برخی رفتار‌های پرخطر از سوی موتورسیکلت سواران، طرح ویژه برخورد با تخلفات حادثه ساز با جدیت در سطح شهر اجرا می‌شود و هیچگونه اغماضی در برابر متخلفان وجود نخواهد داشت.

وی افزود: حرکت در خلاف جهت، انجام حرکات نمایشی و تک چرخ، استفاده نکردن از کلاه ایمنی و رانندگی بدون گواهینامه از مهم‌ترین تخلفاتی است که علاوه بر به خطر انداختن جان راکب، امنیت سایر کاربران ترافیک را نیز تهدید می‌کند.

رئیس پلیس راهور استان یزد تصریح کرد: مأموران پلیس راهور در صورت مشاهده این تخلفات، برابر قانون نسبت به اعمال قانون و توقیف موتورسیکلت اقدام کرده و پرونده متخلفان در صورت لزوم برای رسیدگی قانونی به مراجع ذی صلاح ارجاع خواهد شد.

دستوار با اشاره به نقش مهم خانواده‌ها در پیشگیری از این تخلفات گفت: از خانواده‌ها درخواست می‌شود از در اختیار قرار دادن موتورسیکلت به افراد فاقد گواهینامه خودداری کنند و نسبت به رعایت قوانین و استفاده از کلاه ایمنی توسط فرزندان خود نظارت جدی داشته باشند.