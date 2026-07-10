به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران ازوضعیت کشت دانه‌های روغنی، گفت: در سال زراعی جاری، حدود ۳ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی مستعد استان زیر کشت سویا رفته است و بر اساس بازدید‌های فنی و میدانی صورت گرفته، وضعیت عمومی این اراضی در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

باقری با اشاره به سیاست‌های حمایتی این سازمان در تأمین نهاد‌های کشاورزی، افزود: شرکت‌های رسمی تولیدکننده بذور گواهی شده، بیش از ۱۴۰ تن بذر در ارقام مختلف از جمله کاسپین، نکادر، ساری، تپور، آرین، کتول، آرمان، اشکان و داریان تولید و در اختیار کشاورزان قرار داده‌اند که این تنوع رقمی، نقش مهمی در افزایش عملکرد و سازگاری با اقلیم استان دارد.

معاون سازمان جهاد کشاورزی مازندران در خصوص پراکنش کشت این محصول، گفت: با توجه به گسترش کشت از مناطق مرکزی تا شرق استان، شهرستان نکاء با در اختیار داشتن حدود ۵۰ درصد از کل سطح زیر کشت، به عنوان قطب تولید سویای استان شناخته می‌شود.

او افزود: عملیات برداشت محصول از دهه اول آبان ماه آغاز شده و پیش بینی می‌شود تا نیمه دوم آذرماه ادامه یابد که در این بازه زمانی، حدود ۷ هزار تن دانه روغنی سویا روانه بازار خواهد شد.

باقری در ادامه با ارائه توصیه‌های فنی به بهره برداران، گفت: از کشاورزان سویاکار درخواست می‌شود با همکاری کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی دهستان ها، نسبت به پایش مستمر اراضی خود اقدام کنند و برای کنترل عارضه اختلال در غلاف بندی، دستورالعمل‌های صادره از سوی سازمان حفظ نباتات کشور را مد نظر قرار دهند. همچنین، استفاده از آفت کش‌های مجاز برای مبارزه با آفات مکنده و مصرف کود‌های تقویتی حاوی عناصر فسفر، روی و بور در مرحله قبل از گلدهی، جهت تکمیل فرآیند مدیریت تغذیه گیاه در دستور کار قرار گیرد.