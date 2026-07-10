همزمان با مراسم باشکوه بدرقه و خاکسپاری پیکر مطهر قائد شهید، مردم همدان با برپایی دسته‌های عزاداری ارادت و وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، شرکت‌کنندگان در مراسم همدان، با تأکید بر ادامه راه شهدا و تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی، اعلام کردند که راه عزت، استقلال و مقاومت با شهادت مردان الهی متوقف نخواهد شد و این حضور، پاسخی دوباره به همه دشمنانی است که گمان می‌کنند با حذف شخصیت‌ها، می‌توانند مسیر انقلاب اسلامی را متوقف کنند.

این مراسم، تنها یک مراسم سوگواری نبود، بلکه جلوه‌ای از وحدت، ولایت‌مداری و تجدید میثاق مردم با ارزش‌هایی است که انقلاب اسلامی بر پایه آن شکل گرفته و با خون شهیدان استمرار یافته است.

بانوان انقلابی کبودراهنگ هم عصر روز گذشته با برگزاری تجمع عشق و ارادت خود را به آقای شهید ایران نشان دادند.