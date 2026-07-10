به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: زمین لرزه‌ای به بزرگی سه ریشتر ساعت ۹ و ۵۶ دقیقه صبح امروز درمنطقه جندق مرز بین استان اصفهان و سمنان در عمق ۸ کیلومتری زمین به وقوع پیوست.

منصور شیشه فروش افزود: در ارزیابی گروه‌های مدیریت بحران مشخص شد این زمین لرزه خسارتی در بر نداشته است.

به گفته وی این زمین لرزه در ۶۵ کیلومتری جندق (اصفهان)،

۷۶ کیلومتری باراندازميانه (سمنان) و ۹۷ کیلومتری چوپانان (اصفهان) رخ داده است.