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زمین لرزه سه ریشتری در حوالی منطقه جندق در شهرستان خور و بیابانک خسارتی در برنداشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: زمین لرزهای به بزرگی سه ریشتر ساعت ۹ و ۵۶ دقیقه صبح امروز درمنطقه جندق مرز بین استان اصفهان و سمنان در عمق ۸ کیلومتری زمین به وقوع پیوست.
منصور شیشه فروش افزود: در ارزیابی گروههای مدیریت بحران مشخص شد این زمین لرزه خسارتی در بر نداشته است.
به گفته وی این زمین لرزه در ۶۵ کیلومتری جندق (اصفهان)،
۷۶ کیلومتری باراندازميانه (سمنان) و ۹۷ کیلومتری چوپانان (اصفهان) رخ داده است.