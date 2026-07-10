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مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه گفت: پایگاههای محلی و موقت اطفای حریق با هدف استفاده از ظرفیت مردم محلی، دهیاران و دوستداران طبیعت برای پیشگیری و مهار سریع آتشسوزیها ایجاد شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رستمی با اشاره به اهمیت سرعت عمل در اطفای حریق در عرصههای منابع طبیعی گفت: در زمان وقوع آتشسوزی، زمان شاخصی بسیار مهم و تعیینکننده است و هر چه نیروها سریعتر به محل حریق برسند، احتمال جلوگیری از بحرانی شدن آن بیشتر خواهد بود.
وی افزود: بر همین اساس، پایگاههای محلی و موقت اطفای حریق در مناطق بحرانی استان پیشبینی و برپا شدهاند تا از ظرفیت دهیاران، مردم محلی و طبیعتدوستان برای گزارشدهی، هماهنگی و انجام اقدامات اولیه تا زمان رسیدن نیروهای تخصصی استفاده شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با بیان اینکه این پایگاهها عموما به صورت اتاقکهایی در مناطق بحرانی ایجاد میشوند گفت: این پایگاهها مجهز به امکانات اولیه اطفای حریق هستند و در برخی موارد نیز دستگاه دمنده برای آنها تهیه شده است تا نیروهای محلی بتوانند در همان لحظات ابتدایی وقوع آتشسوزی، برای کنترل و مهار اولیه حریق وارد عمل شوند.