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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد: مردم، عتبه مقدسه، مرجعیت، نیروهای مسلح و دولت عراق عزیز نشان دادند ایران و عراق یک ملت هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، اسماعیل دهستانی با انتشار توییتی از مردم عراق به دلیل برگزاری باشکوه مراسم تشییع رهبر شهید امت تقدیر و تشکر کرد.
وی نوشت: سید شهیدی پس از ۶۹ سال دلتنگی به خانهی پدری سر زد و شد اولین زائر اربعین امسال، آری باسم کربلایی درست میگفت که مرزها میخواهند بین ما فاصله بیندازند، اما حسین (ع) ما را به هم پیوند میزند.
معاون استاندار افزود: تشکر از بصیرت و محبت مردم، عتبه مقدسه، مرجعیت، نیروهای مسلح و دولت عراق عزیز که با این تشییع میلیونی نشان دادند ایران و عراق یک ملتاند، ملت امام حسین (ع).