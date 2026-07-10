به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرهنگ رمضان گوروئی اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل و مغازه در سطح شهر آبادان موضوع شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت

وی افزود: ماموران کلانتری ۱۶ امیرکبیر با بررسی شیوه و شگرد‌های خاص سارقان سابقه‌دار همچنین انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و به کارگیری منابع و مخبرین، پس از انجام تحقیقات لازم و جمع آوری دلایل و مدارک مستدل رد پایه ۴ نفر سارق از سارقان سابقه‌دار را در رابطه با سرقت‌ها پیدا کردند.

وی ادامه داد ماموران پلیس پس از هماهنگی با مرجع قضایی سارقان شناسایی شده را در چند عملیات جداگانه در مخفیگاه‌هایشان دستگیر کردند

وی با بیان اینکه متهمان در تحقیقات پلیسی و ۵ فقره سرقت مغازه و ۴ فقره سرقت از منازل در شهر آبادان اعتراف کردند تصریح کرد؛ در این رابطه یک نفر مالخر شناسایی و دستگیر و مقادری اموال مسروقه از جمله یک دستگاه تلویزیون، ۴ دستگاه موتور جوش، ابزارآلات (مته، دریل، اره برقی، جک، آچار) قطعات خودرو و لوازم برقی شیرآلات به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد ریال از آنان کشف و تحویل مالباختگان شد.

سرهنگ گوروئی گفت متهمان جهت سیر مناره قانونی و مطالبه مال باختگان به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند.