بی بی سی جهانی اعلام کرد: هزاران عزادار در مراسم تشییع آیت الله خامنه‌ای در عراق شرکت کردند و پیکر او در مشهد ایران به خاک سپرده می‌شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از لندن، لیز دو ست، خبرنگار رسانه حکومتی انگلیس افزود: مراسم تشییع رهبر جمهوری اسلامی ایران به مدت شش روز و در پنج شهر ایران و کشور همسایه عراق برگزار شد.

دوست افزود: رهبر معظم ایران که در ساعات اولیه این جنگ ترور شد، نه تنها برای ایران، بلکه برای جامعه گسترده تر مسلمانان شیعه نیز اهمیت دارد. مراسم تشییع در هر ایستگاه به دلیل جمعیت عظیم احساساتی - از جمله امروز در مقدس ترین شهر ایران، مشهد، که زادگاه آیت الله خامنه ای نیز است، به کندی انجام می شد.

ایران ممکن است امیدوار بوده باشد که توافق موقت امضا شده ماه گذشته با ایالات متحده، که به عنوان یادداشت تفاهم شناخته می شود، تضمین کند که این مراسم با جنگ خدشه دار نشود. اما آتش بس شکننده و توافق مبهمی که هر دو طرف آن را به طور متفاوت درک کرده اند، همیشه این خطر را به همراه داشته است.

به نظر می رسد ایران و منطقه وسیع تر در وضعیتی قرار دارند که نه جنگ، نه صلح - تبادل آتش گاه به گاه و تلاش‌های مداوم برای ادامه گفتگو در مورد مهم ترین مسائل، از جمله کنترل تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای ایران. همان طور که دونالد ترامپ می‌گوید، آتش‌بس در خاورمیانه با سایر نقاط جهان متفاوت است.

شبکه خبری اسکای نیوز در انگلیس هم از احضار سفیر انگلیس به وزارت امور خارجه ایران، به دلیل "اتهامات دروغین و بی‌اساس» خبرداد و افزود:" رسانه‌های دولتی ایران گزارش داده‌اند که سفیر بریتانیا در ایران به دلیل "تکرار اتهامات دروغین و بی‌اساس مقامات بریتانیایی علیه ایران" احضار شده است.

وزارت امور خارجه ایران، یادداشتی کتبی ارائه کرد که در آن "رویکرد نامناسب" دولت بریتانیا و ادعاهای آن مبنی بر تلاش تهران برای انجام اقدامات ضد امنیتی در بریتانیا تشریح شده است. وزارت امور خارجه، در بیانیه‌ای که از سوی خبرگزاری مهر به اشتراک گذاشته شد، گفت که این اتهامات "چیزی جز فرافکنی و فرار از پاسخگویی در قبال رفتارهای مخرب و مغایر با قوانین بین‌المللی، به ویژه تبانی با ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در ارتکاب جنایات فجیع و بی‌ثبات کردن منطقه غرب آسیا نیست".

یوسفی به دولت بریتانیا توصیه کرد که "رفتار خود را نسبت به ملت ایران اصلاح کند" و "از میزبانی و حمایت" از شبکه‌ها و افراد تروریستی دست بردارد."