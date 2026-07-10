سعید کریمی، کاپیتان فصل گذشته تیم فوتبال ملوان بندرانزلی، با امضای قراردادی رسمی به خیبر خرم‌آباد ملحق شد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی خیبر خرم‌آباد اعلام کرد: سعید کریمی، مدافع میانی و کاپیتان فصل گذشته تیم فوتبال ملوان بندرانزلی، با عقد قراردادی رسمی به جمع شاگردان فراز کمالوند اضافه شد تا در فصل جدید رقابت‌های فوتبال باشگاهی کشور پیراهن این تیم را بر تن کند.

کریمی که از مدافعان باتجربه فوتبال ایران به شمار می‌رود، سابقه حضور در تیم‌های ذوب‌آهن اصفهان، شمس‌آذر قزوین، نفت مسجدسلیمان و ملوان بندرانزلی را در کارنامه دارد.

این مدافع بلند قامت با هدف تقویت خط دفاعی خیبر خرم‌آباد به این تیم پیوسته و یکی از خرید‌های جدید این باشگاه برای فصل آینده محسوب می‌شود.