یکصد و سی‌ و یکمین شب حماسه و حضور مردم بهارستان

مردم ولایت‌مدار وهمیشه درصحنه ی شهرستان بهارستان، همزمان با آیین تشییع و خاکسپاری امام شهید در مشهد مقدس، یکصد و سی‌ویکمین اجتماع شبانه خود را در خیابان‌ها و میادین محل قرار برگزار کردند و بر تداوم راه امام شهید و آرمان‌های انقلاب تأکید داشتند.