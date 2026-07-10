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مردم ولایتمدار وهمیشه درصحنه ی شهرستان بهارستان، همزمان با آیین تشییع و خاکسپاری امام شهید در مشهد مقدس، یکصد و سیویکمین اجتماع شبانه خود را در خیابانها و میادین محل قرار برگزار کردند و بر تداوم راه امام شهید و آرمانهای انقلاب تأکید داشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، همچنین این اجتماع با حضور اقشار مختلف مردم شهر گلستان با تجمع در پارک محدوده میدان امام خامنهای و در دست داشتن پرچمهای سرخ خونخواهی برگزار شد و شرکت کنندگان با سر دادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، بر خونخواهی امام شهید و ایستادگی در برابر استکبار جهانی تأکید کردند.