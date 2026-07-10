رواق دارالذکر در حرم مطهر رضوی، محل آرامگاه ابدی رهبر شهید انقلاب و از این پس قبله گاه دل‌های ارادتمندان امام مجاهد شهید امت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضو ی رواق دارالذکر چند دهه است که در جنوب شرقی روضه منوره قرار دارد و یکی از بناهای به نسبت جدید محسوب می‌شود.

این رواق ۲۱۶ مترمربع مساحت و ابعاد محیط آن ۱۹/۱۲ عرض و ۷۲/۱۵ متر طول است.

«رواق دارالذکر» از شرق به حجره‌های صحن آزادی و کفشداری و از شمال به دارالسرور، از غرب به دارالعزه و از جنوب به دارالزهد، راه دارد.

نکته برجسته این رواق،نزدیک بودن این مکان به روضه منوره و قرار گرفتن آن در مسیر تشرف زائران است.

با ورود به این رواق که با رنگ‌های لاجوردی، سبز، زرد و قهوه‌ای کاشی‌کاری شده و مشاهده کتیبه‌های لاجوردی که یا احادیث امام رضا (ع) دارد یا منقوش به آیات قرآن کریم است، به هنر معماری آمیخته با خلاقیت هنرمندان پی می‌بریم.

سقف این رواق با خلاقیت هنرمندان ایرانی با گچ‌بری و آیینه‌کاری آراسته شده، همچنین، در وسط سقف صلوات خاصه امام رئوف (ع) با خط نسخ به‌صورت دایره حک شده است.