به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ هشتمین نشست بررسی روند اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع با حضور دکتر سجاد رضوی، معاون درمان، مهندس طاهر موهبتی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، دکتر ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، دکتر همتی معاون سازمان تامین اجتماعی کشور، هیات رئیسه دانشگاه‌های علوم پزشکی مجری فاز نخست برنامه، مدیران سازمان‌های بیمه‌گر استانی، برخی فرمانداران، بخشداران، ائمه جمعه و مسئولان استانی و محلی برگزار شد.

از جلسه ششم به بعد، دانشگاه‌های علوم پزشکی مجری فاز نخست برنامه از مرحله پایش اولیه خارج شده و اجرای رسمی برنامه در این دانشگاه‌ها از ابتدای تیرماه آغاز شده است؛ از این رو نشست‌های برگزارشده پس از این مرحله با رویکرد تحلیل داده‌ها، بررسی روند اجرا، رفع موانع و ارتقای کیفیت اجرای برنامه برگزار شده است.

سجاد رضوی معاون بهداشت وزارت بهداشت در این نشست با تأکید بر اهمیت مرحله جدید اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، بر ضرورت هماهنگی میان دانشگاه‌های علوم پزشکی، سازمان‌های بیمه‌گر و سایر دستگاه‌های مرتبط برای تثبیت فرآیند‌های اجرایی تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه موفقیت برنامه نیازمند همراهی همه اجزای نظام سلامت است، بر اهمیت تکمیل زیرساخت‌های اجرایی، ساماندهی قراردادها، تقویت نظام ارجاع و توجه به شاخص‌های عملکردی در دانشگاه‌های مجری تأکید کرد.

طاهر موهبتی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت نیز در این نشست با قدردانی از تلاش روسای دانشگاه‌ها، مدیران حوزه سلامت و سازمان‌های بیمه‌گر در پیشبرد برنامه، اظهار داشت که دانشگاه‌های مجری فاز نخست دیگر در محیط آزمایشی قرار ندارند و وارد مرحله اجرای رسمی شده‌اند.



وی افزود: در این مرحله تمرکز بر «لکه‌گیری، ترمیم و تکمیل» فرآیندهاست و انتظار می‌رود موضوعاتی مانند تأمین نیرو، تکمیل قرارداد‌های بیمه‌ای، آموزش، اطلاع‌رسانی و رفع مشکلات سامانه‌ای با سرعت بیشتری پیگیری شود.



فرخی رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت در این نشست با اشاره به روند اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع، اظهار کرد: در این مرحله، موضوع قرارداد‌ها و تفاهم‌نامه‌های مرتبط با سطوح مختلف نظام ارجاع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و لازم است دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان‌های بیمه‌گر در این زمینه هماهنگی لازم را داشته باشند.

کشاورزی، مدیرکل سلامت خانواده و نظام ارجاع سازمان بیمه سلامت ایران، درباره قرارداد پزشکان بخش خصوصی اظهار داشت که در برخی شهرستان‌ها تیم سلامت کامل بوده و نیازی به عقد قرارداد جدید وجود نداشته است، اما در سایر مناطق، فرآیند بررسی مدارک و انعقاد قرارداد با پزشکان معرفی‌شده در حال انجام است.

همچنین امیرعباس فضائلی مدیرکل ارزیابی و تعالی خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه برخی چالش‌ها در حوزه قراردادها، تفاهم‌نامه‌ها و تأمین مالی نیازمند هماهنگی در سطح ستاد است، افزود: فرآیند‌های اجرایی باید با سرعت بیشتری دنبال شود تا در دوره اجرای رسمی برنامه، وقفه‌ای در ارائه خدمات ایجاد نشود.



دانشگاه‌های علوم پزشکی تبریز، یزد، بهبهان، خلخال و اسدآباد ضمن ارائه گزارش عملکرد، مسائل اجرایی مناطق خود را مطرح کردند و مقرر شد پیگیری‌های لازم برای رفع موانع و تکمیل فرآیند اجرای برنامه در دستور کار قرار گیرد.

مدیران سازمان بیمه سلامت و تأمین اجتماعی استان‌های مرتبط نیز گزارشی از روند انعقاد قرارداد با پزشکان بخش خصوصی، وضعیت تأمین نیرو، همکاری با دانشگاه‌ها و نیاز‌های سامانه‌ای ارائه کردند.

در پایان این نشست، بر استمرار برگزاری جلسات تحلیلی، پیگیری مستمر شاخص‌های اجرایی و همکاری نزدیک دانشگاه‌های علوم پزشکی، سازمان‌های بیمه‌گر و مسئولان محلی برای تحقق اهداف برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع تأکید شد.