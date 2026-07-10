معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت: نمی‌توانیم بگوییم کمبود معلم نداریم، اما در حال مدیریت شرایط هستیم تا ان‌شاءالله برای مهرماه، تمام کلاس‌هایمان معلم داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی فرهادی گفت‌: علیرغم چالش‌های موجود در برگزاری آزمون استخدامی، برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته است تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مختلف، هیچ کلاسی در مهرماه بدون معلم باقی نماند

فرهادی افزود:.نمی‌توانیم بگوییم کمبود معلم نداریم، اما در حال مدیریت شرایط هستیم تا ان‌شاءالله برای مهرماه، تمام کلاس‌هایمان معلم داشته باشند.

وی گفت: «امسال به دلایل شرایط خاص، امکان برگزاری آزمون استخدامی فراهم نشد؛ اما طی هماهنگی‌هایی که با سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی داریم، تلاش می‌کنیم با تکیه بر ورودی‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، این خلأ را جبران کنیم.»

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه تمهیدات دیگری نیز در نظر گرفته شده است، گفت: «استمرار خدمت همکاران عزیزی که در شرف بازنشستگی هستند، یکی از این راهکارها است. البته در استان‌هایی که نیروی مازاد داریم، شاید نیازی به این استمرار نباشد، اما در اغلب استان‌ها از تداوم همکاری این عزیزان استقبال می‌کنیم. همچنین از ظرفیت حدود ۲۰ هزار نیروی حق‌التدریس آزاد نیز استفاده خواهیم کرد تا به آموزش و پرورش کمک کنند.»

فرهادی تاکید کرد: «مجموعا طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، علیرغم اینکه جذب حدود ۱۷ هزار نیرو از طریق آزمون استخدامی ماده ۲۸ محقق نشد، تلاش می‌کنیم که برای مهرماه هیچ کلاسی بدون معلم و هیچ معلمی بدون کلاس نماند.»

وی درباره برگزاری آزمون‌های استخدامی در آینده خاطرنشان کرد: «این آزمون‌ها تابع نیاز آموزش و پرورش است، نه یک امر اجباری. برای سال‌های آتی باید مجددا میزان ورودی و خروجی نیروها را محاسبه و برنامه‌ریزی کنیم. اما آنچه برای ما اولویت قطعی دارد، جذب ورودی‌های دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان است و پس از آن، استخدامی ماده ۲۸ در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد.»