به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران از آغاز پیش ثبت‌نام سفر اربعین دانشجویان این دانشگاه خبر داد و تأکید کرد: آخرین مهلت ثبت‌نام، امروز است.

مرتضی جلیلی گفت‌: «سفر به کربلا و مراسم اربعین، یک حماسه عظیم معنوی است که تأثیر بسزایی در تعالی روحیه و باور‌های دانشجویان دارد و تجربه این سفر برای هر دانشجو یک ضرورت و فرصت مغتنم محسوب می‌شود.»

وی افزود: «نهاد رهبری دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، باهدف بهره‌مندی هرچه بیشتر دانشجویان از این فیض عظیم، شرایط و تسهیلات لازم را برای حضور علاقه‌مندان در این سفر معنوی فراهم کرده است.»

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران تصریح کرد: «دانشجویان دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان تهران جهت پیش ثبت‌نام باید فرم الکترونیکی معرفی شده را تکمیل کنند.»