جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور بیانیهای آوردهاست: وداع با امام شهید ایران، آغاز فصل دیگری از خیزش و رویش ملت برای مجاهدت و مبارزه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در این بیانیه آمدهاست: میلیونها نفر در حماسهای تاریخساز و فراموشنشدنی، برای وداع و تشییع رهبر شهید، آیتاللهالعظمی امام خامنهای (رضوانالله تعالی علیه)، قیام کردند و بار دیگر جهان را در برابر عظمت و اقتدار پیوند ناگسستنی امام و امت، به حیرت فرو بردند.
بیانیه حاکی است: وداع با امام شهید ایران، آغاز فصل دیگری از خیزش و رویش ملت برای مجاهدت و مبارزه است. از امروز، «خامنهای» تازه آغاز خواهد شد و جهان، بیش از پیش، این سخن گوهربار او را درک خواهد کرد که فرمود: «عزای ما به معنای ماتم گرفتن، افسرده شدن و گوشهنشینی نیست؛ جنس عزای ما از جنس عزای سیدالشهداء (ع) است؛ عزایی زنده و زندهکننده. عزاداریم، اما این عزا ما را به حرکت، پیشرفت و شوق بیشتر برای کار و مجاهدت وامیدارد.»
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در این بیانیه افزوده است: چشمههای جوشانِ برخاسته از مکتب و اندیشه امام شهید، زاینده و فزاینده، از سنگلاخها و ناهمواریهای مسیر عبور کرده و اکنون به دریایی خروشان تبدیل شدهاست که امواج آن، پیکره نظام استکبار را درهم خواهد شکست و نابود خواهد کرد.
بیانیه حاکی است: امام شهیدما امروز زندهتر و پویاتر از همیشه است و روح مقدس او ملت را یاری و نصرت خواهد کرد. خون امام شهید، همانند خون مولا و جد غریبش، بیدارکننده جهان و زمان است. این خون پاک، همان حکم جهادی است که ما را به سپاه حضرت صاحبالزمان (عج) رهنمون ساختهاست.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در این بیانیه، از امت مبعوث شده و همه بزرگواران، مجاهدان و خدمتگزارانی که در برگزاری باشکوه و تاریخی آیین تشییع، نقشآفرینی و مشارکت کردند، و نیز از مردم شریف عراق که آن حماسه شورانگیز را رقم زدند، صمیمانه تقدیر و تشکر نمودهاست.
در ادامه بیانیه تاکید شدهاست: همچنین، ضمن تجدید بیعت با رهبری معظم انقلاب، حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای، همگان را به رهروی و سلوک در مسیر پرفیض ولایت و پاسداری از این روحیه ایمانی، انقلابی و معنوی دعوت مینماید.
این نهاد حوزوی عنوان کردهاست: ملت مبعوث شده با حضور پرشکوه و فریادهای استوار خود، مراسم تشییع را به خیزشی برای خونخواهی و انتقام از دشمنان اسلام و ایران تبدیل کرد. این حرارت، شور و عزم الهی هرگز خاموش نخواهد شد و حق شرعی، قانونی و انسانی ملت برای انتقام، باید با جدیت پیگیری و محقق گردد.