مردم ولایتمدار استان در صد و سی و یکمین شب ایستادگی نشان دادند که همچنان بر وحدت، به عنوان رمز پیروزی و مقاومت در برابر زیاده خواهی دشمن آمریکایی – صهیونیستی، ایستاده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مردم خراسان شمالی شب‌ها همچنان بااقتدار و باصلابت، در سنگر خیابان حضور می‌یابند و ولایتمداری و عشق به رهبر شهید را به همگان نشان می‌دهند.

مردم مناطق مختلف استان در ايستگاه صد و سي و يکم حماسه خیابان با حضور خود نشان دادند همچنان گوش به فرمان رهبر عزیز خود هستند

مردم ولایتمدار شهرستان‌های استان هم برای یکصد و سی و یکمین شب پیاپی با حضور پرشور در میدان‌های اصلی شهر بر اتحاد و یکپارچگی تاکید کردند و بار دیگر جلوه‌ای از همدلی و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و عشق به وطن را به نمایش گذاشتند.