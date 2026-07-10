به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رئیس بنیاد مسکن بروجن با اشاره به اهمیت تسریع در اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن گفت: روند تکمیل سایر طرح‌های نهضت ملی مسکن نیز با همکاری دستگاه‌های اجرایی و متقاضیان با جدیت ادامه دارد تا در آینده نزدیک، واحد‌های بیشتری آماده بهره‌برداری و واگذاری شود.

زیلابی افزود: از مجموع هزار و ۱۱۱ متقاضی مؤثر ثبت‌نام‌شده، ۵۰۶ واحد در قالب گروه‌ساخت و ۲۸۰ واحد در قالب انبوه‌سازی تخصیص یافته است.

وی افزود: پروژه‌های انبوه‌سازی در شهرستان بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تاکنون ۷۲ واحد با پیشرفت ۱۰۰ درصدی در دو مرحله به متقاضیان تحویل شده است.

همچنین ۱۶۰ واحد دیگر شامل ۶۰ واحد با بیش از ۹۳ درصد و ۱۰۰ واحد با بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی در دست تکمیل قرار دارد.