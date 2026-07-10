تیم ملی والیبال نشسته مردان به عنوان رکورددار مسابقات قهرمانی جهان موفق به کسب پیروزی مقابل لهستان شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما، تیم ملی والیبال نشسته مردان با نام "شهیده صفیه علی‌قورچی" و با پیراهنی منحصر‌به‌فرد و منقش به پرچم سه رنگ ایران در این رقابت‌ها حضور دارد.

شاگردان هادی رضایی که ۸ قهرمانی، ۲ نایب قهرمانی و ۳ مقام سومی را در پرونده دارند و عنوان رکورددار این رقابت‌ها را یدک می‌کشند، موفق شدند مقابل تیم لهستان پیروز شوند.

تیم ملی والیبال نشسته مردان در ست اول۲۵ بر ۲۳ نتیجه را واگذار کرد، اما در ادامه ابرقدرت‌های ایران در ست دوم۲۵ بر ۱۲، در ست سوم۲۵ بر ۱۰ و در ست چهارم ۲۵ بر ۱۵

و در نهایت با نتیجه ۳ بر ۱ پیروز شدند تا اولین برد را رقم بزنند.

تیم ملی کشورمان با ترکیب داوود علیپوریان، صادق بیگدلی، مهدی بابادی، مرتضی مهرزاد، حسین گلستانی، جمال نظری، میثم علیپور، حمیدرضا عباسی، محمد نعمتی، مسعود امامی، میثم حاج بابایی و علی اکبری و با هدایت هادی رضایی سرمربی، امین اصغری و هادی ساجدی نیا مربیان و علیرضا طایفه فیزیوتراپ تیم ملی و با سرپرستی علی کشفیا در گروه D مسابقات با تیم‌های بوسنی، لهستان و ژاپن هم گروه هستند.

همچنین ملی پوشان کشورمان در شهر هانگژو و پیش از آغاز مسابقات قهرمانی جهان، در دیدار‌های دوستانه به مصاف تیم‌های مصر، برزیل، آلمان یا قزاقستان رفت و پیروز شد.

گفتنی است مسابقات قهرمانی جهان ۱۹ تا ۲۶ تیر ماه برگزار می‌شود و تیم‌های برتر این دوره از رقابت‌ها در هر دو بخش مردان و زنان، جواز حضور در بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس را کسب خواهند کرد.