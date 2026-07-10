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دمای ۳۵ درجه سانتی گراد در انگلیس دهها نفر را راهی بیمارستانها کرد و مرگ ناشی از گرما را افزایش داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از لندن، همزمان با افزایش دمای هوا هشدارهای سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس نیز افزایش یافته است.
سازمان هواشناسی اعلام کرد: نصاب بیشترین روزهای ۳۵ درجه سانتیگراد در یک سال در این کشور شکسته شد و هشت روز در سال جاری است که دما هوا به بیش از ۳۴ درجه میرسد.
گرما و آسیب دیدگی برخی خطوط ریلی، همچنین موجب اختلال در حمل و نقل ریلی انگلیس شده است.
وزارت بهداشت انگلیس از مردم خواست حتی المقدور درخواست آمبولانس نکنند، زیرا درخواستها بسیار فراتر از ظرفیت هاست و خدمات آمبولانس به شدت زیر فشار قرار دارد.
گرمای شدید و افزایش استفاده از برق توسط وسایل خنک کننده موجب صدور هشدار قطع برق صادر شده است.
در تامین برق مشترکان نیز کند و منجر به افزایش تقاضای برق شود، زیرا مردم استفاده از تهویه مطبوع، فریزر و یخچال را افزایش میدهند.
سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس از مردم خواست پیامدهای «گرما را جدی بگیرند» - به ویژه در مورد کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماری یا شرایط خاص.
مسئولان سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس درباره احتمال مرگ صدها نفر بر اثر گرما زدگی هشدار دادند.
بر اساس گزارشهای آتش نشانی بیش از ۲۱ نفر نیز به علت گرمای شدید و پناه بردن به آب غرق شدند و جان باختند.
پارسال بیش از هزار و پانصد نفر در انگلیس به علت گرما جان باختند.