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دبیرکل حزب مستقل و اعتدال ایران با صدور پیامی ازحضور گسترده همگان درمراسم تشییع پیکر و تدفین امام مجاهد شهید و خانواده گرامی ایشان قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ متن پیام قدرتعلی حشمتیان به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
هموطنان عزیز ایران ومردم خوب عراق.
باسلام واحترام،
وظیفه خودمیدانم که به عنوان سرباز وطن و فرد بسیار کوچکی ازمردم کشورم، مراتب سپاس و قدردانی صمیمانه خود را از حضور گسترده، باشکوه و ارزشمند مردم مؤمن و وفادار ایران، برادران و خواهران عزیز عراق وهمه شرکتکنندگان و میهمانان از کشورهای مختلف جهان که با حضور خود در مراسم تشییع رهبر و امام شهیدمان حضرت آیت الله العظمی خامنهای (ره)، همبستگی، وفاداری و احترام خویش را به آرمانهای اسلامی و ملی به نمایش گذاشتند، اعلام نمایم. این حضور کمنظیر، جلوهای از وحدت، ایمان، همدلی و وفاداری ملتهای مسلمان بود و نشان داد که ارزشهای دینی و انسانی همچنان در قلب ملتها زنده و ماندگار است.
در این فرصت، یادو خاطره همه شهیدان، از جمله امام شهید وخانواده معزز ایشان و فرماندهان شهید، رزمندگان، دانشجویان، دانشآموزان شهید میناب وسایر نقاط کشور و دیگرشهدای مظلوم و نیز همسر مؤمنه و معلم فرهیخته وفداکار اینجانب (حاجیه خانم لعلی) را که در جریان شرایط ناشی از جنگ جنایتکاران و بمباران شدید اطراف منزل خود و فرزندم، متاسفانه دوبار ایست قلبی نموده و به خیل شهدا پیوستند، گرامی میدارم و از خداوند متعال برای همه آنان علو درجات، رحمت واسعه و همنشینی با اولیای الهی را مسئلت دارم.
همچنین از دولت جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه، نیروهای مسلح و همه مراجع ذیصلاح درخواست میکنم که در چارچوب قوانین داخلی و حقوق بینالملل، با قاطعیت نسبت به پیگیری وتعقیب و مجازات عاملان و آمران جنایات علیه ملت ایران اقدام کرده و از حقوق خانوادههای شهدا، جانبازان و آسیبدیدگان دفاع کنند تا عدالت درباره همه قربانیان این جنایات اجرا شود. بار دیگر از ملت بزرگ ایران، ملت عزیز عراق و همه آزادگان جهان که با حضور و همدلی خود موجب شکوه این مراسم شدند، صمیمانه سپاسگزاری میکنم و از خداوند متعال عزت، امنیت، وحدت و سربلندی امت اسلامی را مسئلت دارم.
قدرتعلی حشمتیان
رئیس جبهه مستقلین واعتدالگرایان ایران و رئيس ادوار خانه احزاب ایران و دبیرکل حزب مستقل و اعتدال ایران
جمعه ۱۹ تیر۱۴۰۵