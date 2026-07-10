میزان بارش‌های سال آبی جاری در حوضه آبریز دریاچه ارومیه با ثبت ۳۹۱ میلی‌متر، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۷ درصد و نسبت به دوره بلندمدت ۳۳.۴ درصد افزایش یافته است؛ آماری که نویدبخش بهبود شرایط آبی در مناطق جنوبی و حوضه‌های اصلی استان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد،رئیس گروه توسعه هواشناسی کاربردی آذربایجان‌غربی افزود: بررسی آمار‌های بارندگی تا ۱۶ تیرماه نشان می‌دهد که تمامی مناطق استان از افزایش نزولات جوی بهره‌مند شده‌اند، به‌گونه‌ای که میانگین بارندگی کل استان با ۶۶.۸ درصد رشد، از ۲۶۹.۱ میلی‌متر در سال گذشته به ۴۴۸.۸ میلی‌متر در سال جاری رسیده است.

زاب؛ قطب بارندگی استان

آزاد توحیدی، با اشاره به وضعیت حوضه‌های سه‌گانه اصلی در استان تصریح کرد: حوضه «زاب» امسال با ثبت یک‌هزار و ۱۹۶ میلی‌متر بارندگی، پربارش‌ترین حوضه آبی استان بوده است. این میزان نسبت به ۵۸۱.۶ میلی‌متر سال گذشته، رشد خیره‌کننده ۱۰۵ درصدی را نشان می‌دهد. در همین راستا، شهرستان‌های سردشت و پیرانشهر به ترتیب با ثبت یک‌هزار و ۲۷۲.۹ و یک‌هزار و ۱۱۹ میلی‌متر بارندگی، پیشتاز آمار بارش‌های استان هستند.

وضعیت بارندگی در مناطق شمالی

رئیس گروه توسعه هواشناسی کاربردی آذربایجان‌غربی در خصوص شرایط حوضه آبریز «ارس» در شمال استان نیز گفت: در این حوضه نیز امسال ۲۲۰.۷ میلی‌متر بارندگی ثبت شده که در مقایسه با ۱۷۸.۵ میلی‌متر سال گذشته، افزایش ۲۳.۷ درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: اگرچه برخی مناطق از جمله شهرستان‌های شوط (۱۴۷.۴ میلی‌متر)، خوی (۱۹۰.۵ میلی‌متر) و پلدشت (۱۹۳.۲ میلی‌متر) در رده مناطق کم‌بارش‌تر استان قرار دارند، اما ثبت بارندگی در تمامی ایستگاه‌های هواشناسی استان حاکی از توزیع مناسب نزولات جوی در سراسر آذربایجان‌غربی در سال آبی جاری است.