خدمات ناوگان اتوبوسرانی در تمامی خطوط شهری تا پایان روز ۲۰ تیرماه به‌صورت رایگان به شهروندان و زائران ارائه می‌شود .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی مشهد، گفت:خدمات شبانه‌روزی اتوبوسرانی تا پایان امروز ادامه خواهد داشت که زائران و شهروندان بتوانند بدون دغدغه از خدمات حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند.

اتحادی افزود: هدف اصلی، فراهم کردن شرایطی است که زائران و عزاداران بتوانند با سهولت و آرامش از ناوگان حمل‌ونقل عمومی استفاده کرده و بدون مشکل به مقصد خود برسند.