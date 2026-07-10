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خدمات ناوگان اتوبوسرانی در تمامی خطوط شهری تا پایان روز ۲۰ تیرماه بهصورت رایگان به شهروندان و زائران ارائه میشود .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی مشهد، گفت:خدمات شبانهروزی اتوبوسرانی تا پایان امروز ادامه خواهد داشت که زائران و شهروندان بتوانند بدون دغدغه از خدمات حملونقل عمومی استفاده کنند.
اتحادی افزود: هدف اصلی، فراهم کردن شرایطی است که زائران و عزاداران بتوانند با سهولت و آرامش از ناوگان حملونقل عمومی استفاده کرده و بدون مشکل به مقصد خود برسند.