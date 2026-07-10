به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، شرکت‌کنندگان در این مراسم با قرائت قرآن کریم، مرثیه‌سرایی، نوحه‌خوانی و روشن کردن شمع، یاد و خاطره امام شهید اسلام را گرامی داشتند و با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و راه شهدا تجدید میثاق کردند.

در این آیین که با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و جمعی از مسئولان برگزار شد، حاضران با ابراز ارادت به ارزش‌های دینی و انقلابی، بر استمرار راه عزت، استقلال و مقاومت تأکید کردند.

این مراسم با حال و هوایی معنوی و حضور پرشور مردم تا پاسی از شب ادامه یافت.