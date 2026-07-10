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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان یزد: با استقرار تیمهای بازرسی، نظارت بر اراضی واگذار شده بهصورت مستمر و دقیق پیگیری میشود تا اجازه ندهیم منابع ملی از مسیر تولید و کشاورزی خارج شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، یحیی شفیعی با تأکید بر اینکه نظارت، رکن اصلی در مدیریت اراضی است، گفت: کارشناسان نظارت موظف هستند با نگاهی تخصصی و مسئولانه، فرآیند واگذاریها را پایش کنند. هدف ما این است که ضمن سرعتبخشی به بررسی پروندهها، ضوابط قانونی را با قاطعیت اجرا کنیم تا کوچکترین انحرافی در بهرهبرداری از اراضی صورت نگیرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد نیز با اشاره به ضرورت همافزایی دستگاههای مرتبط، اظهار داشت: نظارت فنی و مستمر، کلید اصلی افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی است. همکاری مشترک با مدیریت جهاد کشاورزی، ظرفیت نظارتی استان را تقویت کرده و مسیری شفاف برای توسعه کشاورزی ایجاد میکند.
شطرنجی افزود: این تیمهای تخصصی از این پس وظیفه دارند بهطور پیوسته وضعیت اراضی واگذار شده را رصد کرده و بر اجرای دقیق تعهداتِ بهرهبرداران نظارت داشته باشند تا از هرگونه تخلف احتمالی در این حوزه پیشگیری شود.