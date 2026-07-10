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رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: موج برگشت زائران مراسم وداع با رهبر شهید امت در تمامی محورهای خراسان جنوبی آغاز شده و روان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: موج برگشت از ساعت ۹ صبح امروز به صورت روان در محورهای خراسان جنوبی آغاز شده است که تردد در محورهای شرقی خراسان جنوبی به استان سیستان و بلوچستان و در محورهای غربی استان از مشهد به ۹ استان همسایه به صورت روان در جریان است.
سرهنگ کاظمی با اشاره به اینکه زائران مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید ایران سفر خود از مشهد الرضا (ع) را به صورتی برنامه ریزی کردهاند که بعد از خواندن نماز صبح به سمت مقاصد خود حرکت کنند، افزود: با توجه به تداوم خدماتدهی موکبها، مسافران حتما استراحت کافی داشته باشند.
وی گفت: ترددها از ساعت ۱۴ امروز جمعه ۱۹ تیر به بعد شدت میگیرد و تا فردا صبح هم ادامه خواهد داشت.
رئیس پلیس راه خراسان جنوبی با اشاره به اینکه مردم در صورت مشاهده هرگونه نقض فنی و امداد خواهی با شماره ۱۱۰ تماس بگیرند، افزود: مسافران با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از سبقت و سرعت غیرمجاز جدا خودداری کنند و در موکبهای پیش بینی شده در مسیرها نیز توقف داشته باشند.
سرهنگ کاظمی همچنین از تداوم اعمال محدودیت ترافیکی در مسیرهای منتهی به خراسان رضوی و همچنین محور طبس – یزد رفت و برگشت تا صبح شنبه ۲۰ تیر خبر داد و گفت: براین اساس تمام وسایل نقلیه باری اعم از کامیون، کامیونتها و تریلرها به غیر از ماشینهای حامل کالاهای اساسی، فاسد شدنی و سوخت شامل این محدودیتهای ترافیکی خواهند شد.