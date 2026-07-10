به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این قسمت آبنوس گاراپیدی و هایگانوش داودیان ، زوج ارمنی که برادر هر دو شهید شده است و رهبر شهید مهمان منزل هر دو خانواده بوده‌اند، قاسم صرافان«شاعر»، کاظم هژیرآزاد «بازیگر»، امیرحقیقت«خواننده»، روح الله رستمی «وزنه بردار» مدال طلای خود را تقدیم به رهبری کرده و از رهبری انگشتر گرفته است، امین قدیم «مداح» و... به عنوان میهمانان برنامه حضور دارند و از دیدارها، همراهی‌ها و لحظه‌های ماندگار خود با شهید امت حضرت آیت الله خامنه‌ای سخن می‌گویند.