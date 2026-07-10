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مرحله چهارم مسابقات انتخابی تکواندو نوجوانان دختر استان اردبیل با حضور ۸۰ تکواندوکار از شهرستانهای تابعه برگزار شد و برترینهای اوزان مختلف معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل، در این رقابتها که روز گذشته برگزار شد، کوثر شاهوردیزاده، سارینا فرازمهر، سوگند حشمتی، زهرا شهری، حنانه دوستدار، فاطمه نیکخواه، آیسان عادل، زهرا موسیزاده، زهرا جمالزاده و آیسان نوری در اوزان مختلف عنوان نخست را به دست آوردند.
همچنین ستایش حبیبزاده، مبینا مهدیزاده، محدثه منصف، غزل پناهی، زهرا وطنزاده، بیتا سید، عالیه کلاهی، سودا ندایی، زهرا پورسپاهی و درسا آقایی در سکوی دوم ایستادند.
مقامهای سوم مشترک نیز به رها بستام، سونیا شعبانی، ساغر خدایاری، کوثر کاظمی، مریم مختاری، هلنا ملکی، اسما خلیق، ستایش کریمی، سوین عباسی، آنوشا افسردیر، معصومه عباسی، مهدیس پرستار، نازنینزهرا صالحپور، بیتا کریمی، سارینا حسنزاده، اسما لطفی، کوثر زندیان، فاطمه صفایی و یلدا عبدی رسید.
در بخش تیمی، شهرستان اردبیل با حضور ۷۱ تکواندوکار و کسب ۱۰ مدال طلا، ۹ نقره و ۱۵ برنز بهترین عملکرد را به ثبت رساند.
تکواندوکاران شهرستانهای تابعه نیز موفق به کسب یک مدال نقره و سه مدال برنز شدند و شهرستان خلخال با سه مدال برنز و شهرستان نیر با یک مدال نقره از دیگر مدالآوران این رقابتها بودند.