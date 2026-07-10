شرکت توزیع نیروی برق استان یزد از مشترکان خواست با مدیریت مصرف برق، در حفظ پایداری شبکه و تأمین برق پایدار برای همه هم‌استانی‌ها مشارکت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، شرکت توزیع نیروی برق استان با اشاره به پیش‌بینی تداوم موج گرما و رسیدن دمای هوا در غالب روز‌های هفته آینده به حدود ۴۳ درجه سانتی‌گراد، بر لزوم مدیریت مصرف برق، در حفظ پایداری شبکه و تأمین برق پایدار برای همه هم‌استانی‌ها تأکید کرد.

افزایش دمای هوا موجب رشد قابل‌توجه مصرف برق، به‌ویژه در ساعات اوج بار از ساعت ۱۱ تا ۱۷ می‌شود. از این‌رو از مشترکان خانگی، تجاری، اداری و صنعتی درخواست می‌شود با کاهش حداقل ۱۰ درصدی مصرف برق، صنعت برق را در عبور از روز‌های گرم پیش‌رو همراهی کنند.

تنظیم دمای کولر‌های گازی روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد، استفاده از دور کند کولر‌های آبی، خاموش کردن روشنایی‌ها و وسایل برقی غیرضروری و پرهیز از استفاده هم‌زمان از لوازم برقی پرمصرف در ساعات اوج بار، از مهم‌ترین راهکار‌های مدیریت مصرف برق است.

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد از همراهی و مسئولیت‌پذیری شهروندان استان قدردانی کرده و اطمینان دارد با مشارکت همگانی، پایداری شبکه برق در روز‌های گرم پیش‌رو حفظ خواهد شد.