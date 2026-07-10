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استاندار آذربایجانغربی با تأکید بر اولویتبخشی به توسعه زیرساختهای آبرسانی اعلام کرد: با تکمیل شش طرح بزرگ آبرسانی در نقاط مختلف استان، مشکل تأمین آب شرب پایدار ۴۰۰ روستا به صورت اساسی برطرف شده و گامی بلند در جهت توسعه متوازن و عدالت در خدماترسانی برداشته میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، استاندار آذربایجانغربی، در جریان بازدید از عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی «شهید شبان» در ارومیه، توسعه زیرساختهای آبرسانی را از اولویتهای راهبردی مدیریت استان برشمرد و گفت: تأمین آب شرب پایدار نه تنها کیفیت زندگی روستاییان را ارتقا میدهد، بلکه با افزایش ماندگاری جمعیت در مناطق روستایی، زمینهساز توسعه متوازن استان خواهد بود.
رضا رحمانی، با اشاره به اهمیت طرح آبرسانی مجتمع ۳۳ روستایی شهید شبان، تصریح کرد: بخش عمدهای از چالشهای اجرایی و معارضات محلی این طرح در سال گذشته رفع شده و با هماهنگی دستگاههای اجرایی، روند تکمیل آن سرعت یافته است.
او تصریح کرد: بر اساس برنامهریزیهای صورتگرفته، فاز نخست این مجتمع همزمان با هفته دولت به بهرهبرداری میرسد تا ۱۰ روستای پرجمعیت از نعمت آب شرب پایدار برخوردار شوند. همچنین ادامه روند اجرایی طرح تا دهه فجر سال جاری تکمیل و در مدار خدمترسانی قرار خواهد گرفت.
این طرح که عملیات اجرایی آن از سال ۱۴۰۱ آغاز شده است، با هدف تأمین آب پایدار برای افق جمعیتی ۲۸ هزار نفر طراحی شده و شامل اجرای بیش از ۶۰ کیلومتر خط انتقال و ۱۴۰ کیلومتر شبکه توزیع آب است. تاکنون ۵ هزار میلیارد ریال برای این طرح هزینه شده و برای تکمیل نهایی، به حدود ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است.
گفتنی است با تداوم همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و تأمین منابع مالی، پیشبینی میشود فاز دوم این پروژه نیز تا پایان سال جاری به بهرهبرداری کامل برسد.