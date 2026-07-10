با وجود پیمان شکنی‌های دشمنان آمریکایی ـصهیونی در شرایط آتش بس، پرواز‌های فرودگاه مشهد بدون وقفه، در حال انجام است.

برقراری پرواز‌های فرودگاه مشهد، بدون وقفه

برقراری پرواز‌های فرودگاه مشهد، بدون وقفه

جعفری مدیر روابط عمومی فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ما گفت: همه پروازهای ورودی و خروجی به فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد بدون وقفه در حال انجام است .

وی افزود: پروازهای فوق العاده ای نیز برای انتقال عزاداران امام شهید امت از مشهد به شهرهای مختلف در نظر گرفته شده است که بدون مشکل در حال خدمت رسانی به مسافران هستیم.