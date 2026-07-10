در حالی که چهارمحال و بختیاری با کاهش میانگین بارش‌ها و کاهش سطح ذخایر آب‌های سطحی در سال‌های اخیر دست‌وپنجه نرم می‌کند، خانواده‌های استان با نگاهی پیشگیرانه و مدیریت هوشمندانه، به دنبال راهکار‌های جایگزین برای مدیریت مصرف آب خانگی هستند.

به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، با تداوم چالش کم‌آبی و کاهش جدی ذخایر رودخانه‌ها و مخازن سدی، بسیاری از شهروندان استان نه تنها به بحران واکنش نشان داده‌اند، بلکه با اجرای برنامه‌های شخصی و خانگی، به دنبال کاهش مصرف و ذخیره‌سازی بهینه آب شده‌اند.

برخی از این خانواده‌ها با بهره‌گیری از روش‌های نوین آبیاری در باغ‌های خانگی واصلاح رفتار مصرف در مصارف روزمره، تلاش می‌کنند تا اثرات کاهش بارش‌ها را بر سبد مصرفی خود به حداقل برسانند.