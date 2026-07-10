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در ششمین روز آیینهای وداع و خاکسپاری رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، رسانههای شاخص جنوب شرق آسیا همچنان به پوشش گسترده این رویداد پرداختند و ابعاد مختلف آن را از منظر سیاسی و منطقهای بررسی کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از کوالالامپور، شبکه تلویزیونی سی انای سنگاپور در گزارشی از برگزاری مراسم خاکسپاری رهبر شهید در مشهد مقدس خبر داد و نوشت: تصاویر منتشر شده، انتقال پیکر مطهر بر دوش مردم به سوی حرم مطهر امام رضا (ع) را نشان میدهد؛ در حالی که انبوهی از مردم در اطراف حرم برای ادای احترام و وداع حضور یافته بودند. این شبکه همچنین به حضور گسترده مردان و زنان سیاهپوش در مراسم اشاره کرد و با بازتاب شعارهای حاضران، از درخواست آنان برای انتقام از دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، خبر داد. این رسانه همچنین با اشاره به گزارشهایی درباره حملات جدید آمریکا علیه ایران، نسبت به افزایش نگرانیها از بازگشت درگیریها به یک جنگ تمامعیار پرداخت.
روزنامه نیو استریت تایمز مالزی نیز نوشت: ایران روز جمعه رهبر پیشین خود را در زادگاهش، شهر مشهد، به خاک سپرد. این روزنامه با اشاره به انتقال تابوت پوشیده با پرچم جمهوری اسلامی ایران به حرم مطهر امام رضا (ع)، از حضور گسترده مردم برای ادای احترام خبر داد و همزمان به حملات اخیر آمریکا علیه ایران و تحولات امنیتی منطقه اشاره کرد.
پایگاه خبری کمپاس اندونزی نیز ضمن بازتاب حضور میلیونی مردم در مراسم وداع، به افزایش تنشها در منطقه پرداخت و این پرسش را مطرح کرد که آیا تحولات اخیر میتواند به آغاز یک جنگ تمامعیار در غرب آسیا منجر شود.
پایگاه خبری تمپو اندونزی نیز در تحلیلی نوشت: جمهوری اسلامی ایران در آستانه ورود به مرحلهای جدید از حیات سیاسی خود قرار دارد.
نویسنده این گزارش تأکید کرده است که انتقال رهبری در ایران، فراتر از یک جابهجایی در رأس حاکمیت بوده و نقطه اوج یک تحول عمیق نهادی و ساختاری است که طی نزدیک به چهار دهه رهبری آیتالله خامنهای شکل گرفته و تکامل یافته است.
شبکه تلویزیونی تی وی ۳ مالزی نیز با پوشش مراسم خاکسپاری، نوشت: رهبر معظم ایران در آیینی باشکوه در زادگاه خود، مشهد مقدس، به خاک سپرده شد.
این شبکه مراسم را فراتر از یک آیین وداع دانست و آن را نمادی سیاسی برای جمهوری اسلامی ایران در بحبوحه رویارویی نظامی با آمریکا توصیف کرد.
این گزارش همچنین با اشاره به عبور پیکر رهبر شهید از اماکن مهم، این مراسم را یکی از بزرگترین آیینهای تشییع در تاریخ معاصر ارزیابی کرد.
شبکه تلویزیونی آسترو آوانی مالزی نیز گزارش داد: پیکر آیتالله سید علی خامنهای در فضایی آکنده از اندوه در زادگاهش، مشهد، تشییع و به خاک سپرده شد.
این رسانه نوشت مراسم خاکسپاری همزمان با دومین روز درگیریهای نظامی میان ایران و آمریکا برگزار شد و پایانبخش شش روز آیینهای بزرگداشت و ادای احترام در شهرهای مختلف ایران و عراق بود.
روزنامه اوتوسان مالزی نیز با اشاره به برگزاری مراسم خاکسپاری در مشهد، نوشت: این مراسم در شرایطی برگزار شد که موج تازه حملات آمریکا، خطر گسترش دوباره تنشها در غرب آسیا را افزایش داده است.
این روزنامه همچنین از حضور میلیونها نفر در آیینهای بزرگداشت و وداع در شهرهای مختلف ایران و عراق خبر داد.
پوشش گسترده رسانههای جنوب شرق آسیا از ششمین روز آیین وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، نشان میدهد این رویداد همچنان یکی از مهمترین محورهای خبری منطقه است؛ رویدادی که علاوه بر ابعاد مردمی، از نگاه رسانههای منطقه با تحولات سیاسی و امنیتی غرب آسیا نیز پیوند خورده است.