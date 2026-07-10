رئیس اداره منابع آب دنا گفت: در صورت بی‌توجهی به علائم هشدار دهنده در رودخانه‌ها و تأسیسات آبی، شرکت آب منطقه‌ای هیچ مسئولیتی در قبال پرداخت دیه یا جبران خسارت‌های جانی به غرق شدگان ندارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، یاور رحیمی‌زاده افزود: هر ساله خبر‌های ناگواری از غرق شدن هموطنان و هم‌استانی‌ها در رودخانه‌ها و تأسیسات آبی به دلیل بی‌توجهی به هشدارها، تابلو‌های شنا ممنوع و نادیده گرفتن خطرات موجود در این مناطق شنیده می‌شود.

وی با اشاره به شرایط جغرافیایی و گردشگر پذیر بودن این شهرستان گفت: وجود رودخانه‌های اصلی، کانال‌های آبیاری و دیگر تأسیسات آبی در کنار حضور گسترده گردشگران، احتمال وقوع حوادث غرق‌شدگی را افزایش داده است.

رحیمی‌زاده عنوان کرد: شرکت آب منطقه‌ای و اداره منابع آب شهرستان دنا در چارچوب وظایف خود، اقداماتی از جمله اطلاع‌رسانی درباره ممنوعیت شنا در رودخانه‌ها و کانال‌های آبیاری، شناسایی نقاط حادثه‌خیز، نصب علائم هشداردهنده، انجام مصاحبه‌های رسانه‌ای و پخش تیزر‌های اطلاع‌رسان را در دستور کار قرار داده است.