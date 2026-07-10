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امروز در استان ماندگاری هوای گرم و در ساعات بعدازظهر وزش باد جنوب غربی تا شمال غربی برروی مناطق دریایی پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: آسمان استان صاف تا کمی ابری، هوا در سواحل و جزایر همراه با مه صبحگاهی و غبارمحلی است. در ساعات بعدازظهر در ارتفاعات شمالی و شرقی استان (شهرستان بشاگرد) رشد ابر در ارتفاعات با احتمال رگبار پراکنده باران و رعدوبرق دور از انتظار نیست.
مجتبی حمزه نژاد افزود: امروز در ساعات بعدازظهر و اوایل شب تنگه هرمز و بخشهایی از خلیج فارس با وزش بادهای جنوب غربی تا شمال غربی کمی مواج خواهد شد. توصیه میشود تردد شناورهای سبک و صیادی با احتیاط صورت پذیرد.
وی گفت: از ظهر شنبه و همچنین روز یکشنبه نیز وزش بادهای نسبتا شدید جنوب غربی تا شمال غربی بویژه در دریای عمان و تنگه هرمز پیش بینی میشود. سرعت باد بویژه در ساعات بعدازظهر و شب به محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به محدوده ۱۵۰ سانتی متر خواهد رسید. توصیه میشود تمهیدات لازم در بنادر و اسکلههای استان صورت گیرد.
حمزه نژاد افزود: از امروز در خشکیهای شرقی و شمالی استان افزایش سرعت بادهای شمال شرقی پیش بینی میشود. احتمال بروز گردوغبار در این مناطق دور از انتظار نیست.
وی گفت: به لحاظ دمایی، امروز با ماندگاری هوای گرم موقتا در برخی نقاط استان از دمای بیشینه ( ۱ تا ۳ درجه) کاسته خواهد شد. اما از اوایل هفته پیش رو با شدت گرفتن وزش بادهای گرم و خشک در جنوب شرق کشور، کاهش رطوبت نسبی هوا و افزایش محسوس دمای بیشینه در سطح استان بویژه نیمه شرقی استان پیش بینی میشود که توصیه میشود از ترددهای غیرضرور و فعالیت در فضای باز در طول روز بویژه در ساعات ظهر اجتناب شود.
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