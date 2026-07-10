به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از کوالالامپور، در این همایش نورمحمد ماتا، مشاور نخست‌وزیر تایلند، ژنرال سونتی بونیاراتگلین از چهره‌های برجسته سیاسی و نظامی این کشور، حجت‌الاسلام سید ابراهیم حسینی از شخصیت‌های تأثیرگذار جامعه شیعی، برادر سلیمان مسئول امور شیعیان تایلند، امام شافعی ناپاکورن، امام رسمی مرکز اسلامی تایلند، سفیر جمهوری اسلامی ایران، رایزن فرهنگی کشورمان و جمعی از اصحاب رسانه حضور داشتند.

سخنرانان این همایش با تأکید بر ابعاد فکری، فرهنگی و معنوی رهبر شهید ایران، میراث برجای‌مانده از ایشان را فراتر از یک تجربه سیاسی و مدیریتی دانستند و آن را منظومه‌ای از ارزش‌های انسانی و الهی بر پایه کرامت انسان، عدالت، اخلاق، استقلال، مسئولیت‌پذیری، شجاعت، همزیستی مسالمت‌آمیز و حمایت از مظلومان توصیف کردند.

شرکت‌کنندگان با استناد به آموزه‌های اسلام، دیگر ادیان الهی و حتی تعالیم بودایی، بر مشترک بودن این ارزش‌ها میان همه انسان‌ها تأکید کردند و تحقق صلح پایدار را در گرو پایبندی ملت‌ها و دولت‌ها به اصولی همچون عدالت، احترام متقابل و اخلاق دانستند.

در این همایش همچنین بر ضرورت گسترش گفت‌وگوی میان ادیان و فرهنگ‌ها، پاسداری از استقلال ملت‌ها، مقابله با استاندارد‌های دوگانه، تقویت اخلاق در روابط بین‌الملل و احترام به حقیقت تأکید شد. سخنرانان، رهبر شهید ایران را شخصیتی معرفی کردند که این ارزش‌ها را در طول دوران مسئولیت خود، هم در گفتار و هم در عمل دنبال کرده است.

همایش بین‌المللی «مکتب رهبر شهید ایران؛ میراثی برای جهان امروز» با هدف تبیین ابعاد شخصیتی، فکری و معنوی رهبر شهید ایران برگزار شد و سخنرانان، ایشان را نماد کرامت انسانی، عدالت‌خواهی، استقلال، مسئولیت‌پذیری، شجاعت اخلاقی، معنویت و حمایت از مظلومان توصیف کردند.

شرکت‌کنندگان در پایان این همایش تأکید کردند که میراث رهبر شهید ایران به یک دوره تاریخی یا محدوده جغرافیایی خاص محدود نیست، بلکه مجموعه‌ای از ارزش‌های انسانی و الهی است که می‌تواند الهام‌بخش ملت‌ها در مواجهه با چالش‌های جهان معاصر باشد.

در بیانیه پایانی این همایش نیز بر این نکته تأکید شد که یاد و نام رهبر شهید ایران با اندیشه، سیره و میراث فکری و معنوی ایشان زنده خواهد ماند و ارزش‌هایی همچون ایمان، کرامت انسانی، عدالت، استقلال، وحدت، اخلاق، مقاومت در برابر ظلم و دفاع از مظلومان، همچنان می‌تواند زمینه‌ساز گفت‌و‌گو، همگرایی و همکاری میان ملت‌ها و پیروان ادیان مختلف و راهنمایی برای ساختن جهانی عادلانه‌تر، انسانی‌تر و مبتنی بر احترام متقابل باشد.