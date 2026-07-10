فرصت بخشودگی جرایم مالیاتی در لرستان تا ۲۸ تیر
سرپرست ادارهکل امور مالیاتی لرستان اعلام کرد: مؤدیان مالیاتی تنها تا ۲۸ تیر ۱۴۰۵ فرصت دارند با اصلاح اظهارنامههای ارزش افزوده سال ۱۴۰۴ در سامانه مؤدیان، از بخشودگی جرایم تا سقف ۹۵ درصد بهرهمند شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، سرپرست ادارهکل امور مالیاتی استان لرستان با اعلام فرصت طلایی مؤدیان برای بخشودگی جرایم مالیاتی در استان اظهار داشت: مؤدیانی که حداکثر تا پایان روز ۲۸ تیر ۱۴۰۵، نسبت به اصلاح، ثبت و ذخیره اظهارنامه یا خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده چهار دوره سال ۱۴۰۴ در «سامانه مؤدیان» اقدام نمایند، از تسهیلات بخشودگی جرایم برخوردار میشوند.
ناصر کرماجانی در خصوص جزئیات این بخشودگی افزود: میزان معافیت از جرایم برای دوره زمستان ۹۵ درصد، برای دورههای تابستان و پاییز ۹۰ درصد و برای دوره بهار ۸۵ درصد تعیین شده است. کرماجانی تأکید کرد که شرط اصلی بهرهمندی از این امتیاز، پرداخت یا تعیین تکلیف نهایی بدهی مالیاتی مربوطه تا پایان روز ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ است.
سرپرست ادارهکل امور مالیاتی استان لرستان ضمن توصیه به مؤدیان برای اقدام فوری و پرهیز از موکول کردن امور به روزهای پایانی، هشدار داد: در صورت عدم اقدام در مهلت مقرر، سقف بخشودگی جرایم بهشدت کاهش یافته و تنها به حداکثر ۴۰ درصد از اختیارات تفویضشده محدود خواهد شد.