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معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با اعلام خبر شناسایی ۵۰۰ هزار انشعاب غیرمجاز برق در کشور، از عزم جدی برای تعیین تکلیف این موارد تا پایان شهریورماه خبر داد و تأکید کرد: اقدامات صورتگرفته در حوزه مدیریت تقاضا و اصلاح شبکه، باعث شده است تا از ابتدای سال ۱۴۰۵، خاموشیهای ناشی از کمبود توان در شبکه سراسری به حداقل برسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد،معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر، پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه مانور سراسری «مهتاب» که به میزبانی استان آذربایجانغربی و بهصورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، از اجرای طرحهای گسترده برای اصلاح شبکه برق کشور خبر داد.
حسنبکلو با تشریح اقدامات انجام شده برای ساماندهی انشعابات غیرمجاز گفت: از ۵۰۰ هزار انشعاب غیرمجاز شناسایی شده در کشور، ۱۵۰ هزار مورد جمعآوری و ۵۵ هزار انشعاب نیز با فرآیندهای قانونی به انشعاب دارای شمارشگر تبدیل شدهاند. همچنین ۲۳ هزار انشعاب دیگر نیز شناسایی و جمعآوری شده که طبق برنامه زمانبندی، تمامی موارد باقیمانده تا پایان شهریورماه امسال تعیین تکلیف خواهند شد.
وی افزود: از مجموع ۳۰۰ هزار انشعاب که به دلایل مختلف از جمله فقدان زیرساختهای لازم در وضعیت نامشخص قرار داشتند، ۲۴۰ هزار مورد تاکنون ساماندهی شدهاند.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با اشاره به دستاوردهای اخیر در پایداری شبکه برق گفت: خوشبختانه از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، هیچگونه خاموشی ناشی از کمبود توان در کشور رخ نداده و تنها موارد بسیار محدود، مربوط به تعمیرات برنامهریزیشده یا حوادث غیرمترقبه بوده است.
وی همچنین به پیشرفتهای حوزه انرژیهای پاک اشاره کرد و افزود: تاکنون ۵ هزار و ۵۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاههای خورشیدی به شبکه برق کشور افزوده شده است. حسنبکلو در پایان خاطرنشان کرد: با هماهنگیهای صورتگرفته، ۷۰۰ مگاوات ظرفیت خورشیدی جدید و ۳۳۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی مربوط به بخش تولید، آماده بهرهبرداری است که طی ۱۰ روز آینده به مرحله عملیاتی خواهند رسید.