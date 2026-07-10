با پیگیری‌های نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس، طی سفر معاون وزیر بهداشت به یزد، ۹۰ میلیارد ریال اعتبار برای حمایت از دانشگاه علوم پزشکی یزد اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، با مکاتبات و پیگیری‌های انجام‌شده، مبلغ ۵۰ میلیارد ریال برای کمک به تأمین و تجهیز معاونت درمان دانشگاه و ۴۰ میلیارد ریال برای کمک به تکمیل پاویون دانشجویی بیمارستان شهید صدوقی یزد، به حساب دانشگاه واریز شد.

این اعتبارات در راستای ارتقای زیرساخت‌های آموزشی و درمانی دانشگاه و به دنبال پیگیری‌های صورت‌گرفته در سفر معاون وزیر بهداشت به استان یزد تأمین شده است.