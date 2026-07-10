مردم شهرستان رباط کریم در اجتماع شب گذشته ی خود از عظمت و شکوه تشییع و وداع با امام شهید در پنج شهر ایران و عراق و محبوبیت خیره کننده رهبرشهید مسلمانان جهان گفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مردم رباط کریم همچنین تاکید کردند این مراسم پرشکوه علاوه برنمایش محبوبیت آقای شهید دربین مسلمانان جهان، پیام اتحاد و انسجام آنان را به دنیا مخابره کرد و نشان داد که شاگردان مکتب خامنه ای شهید، در برابر توطئه های تفرقه افکنانه دشمنان، پیوسته هوشیار خواهند بود.

اهالی دیار کریمان آیین بدرقه امام شهید را در شهرهای نجف و کربلای معلی، حماسه ای بزرگ توصیف کردند که مردم عراق با تکیه بر اتحاد و انسجامی که از مکتب امام خامنه ای آموخته بودند، خلق کردند.