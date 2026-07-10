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جریان شبکه گاز طبیعی برخی مشترکان واقع در شهرستان ورزقان فردا شنبه ۲۰ تیرماه به طور موقت قطع خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، شرکت گاز استان اعلام کرد: با توجه به ضرورت جابهجایی لوله خطوط گاز، جریان شبکه گاز طبیعی برخی از مشترکان ورزقان، شهرک صنعتی ورزقان، روستاهای مسیر خواجه ـ ورزقان، بخش مرکزی و دهستان جوشین بخش خاروانا از ساعت ۸ تا ۲۰ فردا شنبه ۲۰ تیرماه به طور موقت قطع خواهد شد.
در این اطلاعیه از مشترکان خواسته شده است از دستکاری تجهیزات گاز خودداری کنند و در صورت نیاز با مرکز امداد گاز با شماره تلفن ۱۹۴ تماس بگیرند.