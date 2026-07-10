به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، شرکت گاز استان اعلام کرد: با توجه به ضرورت جا‌به‌جایی لوله خطوط گاز، جریان شبکه گاز طبیعی برخی از مشترکان ورزقان، شهرک صنعتی ورزقان، روستاهای مسیر خواجه ـ ورزقان، بخش مرکزی و دهستان جوشین بخش خاروانا از ساعت ۸ تا ۲۰ فردا شنبه ۲۰ تیرماه به طور موقت قطع خواهد شد.

در این اطلاعیه از مشترکان خواسته شده است از دستکاری تجهیزات گاز خودداری کنند و در صورت نیاز با مرکز امداد گاز با شماره تلفن ۱۹۴ تماس بگیرند.