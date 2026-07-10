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سرپرست معاونت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: ۲۷ پرونده تخلف در حوزه قاچاق محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی در سه ماهه امسال در استان تشکیل و برای رسیدگی به مراجع قانونی ارجاع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، احد مرادی افزود: در راستای تشدید نظارت بر زنجیره تامین و توزیع کالاهای اساسی و مقابله با قاچاق، ۲۷ مورد تخلف در حوزه قاچاق نهادههای دامی و کالاهای اساسی شناسایی و برای متخلفان پرونده تشکیل شد.
وی گفت: ارزش ریالی پروندههای تشکیل شده افزون بر ۱۰۳ میلیارد ریال برآورد شده است که پس از تکمیل مستندات، برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی و ادارهکل تعزیرات حکومتی استان ارجاع شدهاند.
سرپرست معاونت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی ادامه داد: بخش عمده این تخلفات مربوط به نهادههای دامی و کالاهای اساسی از جمله آرد، برنج، روغن و شکر بوده است.
مرادی تأکید کرد: صیانت از زنجیره تامین و توزیع کالاهای اساسی و جلوگیری از هرگونه عرضه خارج از شبکه، از مهمترین اولویتهای این سازمان است و نظارت بر بازار با همکاری دستگاههای مسئول بهصورت مستمر ادامه دارد.
وی خاطر نشان کرد: سازمان جهاد کشاورزی با هرگونه تخلف، احتکار، عرضه خارج از شبکه و قاچاق کالاهای اساسی مطابق قانون برخورد خواهد کرد و بازرسیهای میدانی با همکاری دستگاههای نظارتی و اجرایی استان به صورت مستمر در حال انجام است.
سرپرست معاونت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ گزارش کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی لازم انجام شود.