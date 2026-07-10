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سازمان حج و زیارت اعلام کرد: از یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵، فرآیند اعلام آمادگی مشمولان بهصورت همزمان در سراسر کشور آغاز میشود و متقاضیان میتوانند مطابق اولویتهای اعلامی، از طریق سامانه حج من درخواست خود را ثبت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اکبر رضایی، معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت، از آغاز اعلام آمادگی در فرآیند ثبت نام از متقاضیان تشرف به حج تمتع سال ۱۴۰۶ خبر داد و گفت: با توجه به منویات ریاست سازمان حج و زیارت و بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، فرآیند اجرایی حج تمتع سال آینده در مقایسه با سنوات گذشته زودتر آغاز شده است تا تمامی مراحل ثبتنام، معاینات پزشکی، برنامهریزی کاروانها و هماهنگیهای اجرایی در چارچوب زمانبندی و با نظم بیشتری دنبال شود تا زمینه را برای اجرای منظم عملیات حج تمتع ۱۴۰۶ فراهم نماید.
وی با اشاره به آغاز مرحله اعلام آمادگی متقاضیان افزود: از روز یکشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵، فرآیند اعلام آمادگی واجدان شرایط بهصورت همزمان در سراسر کشور آغاز میشود و متقاضیان میتوانند مطابق اولویتهای اعلامشده و از طریق سامانه «حج من» نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند. اولویت اعلام آمادگی در روزهای اولیه مختص افرادی است که در کاروانهای حج سال ۱۴۰۵ ثبتنام کرده، اما موفق به تشرف نشدهاند و پس از آن نیز سایر دارندگان قبوض ودیعهگذاری، مطابق جدول زمانبندی اعلامی، امکان ثبت اعلام آمادگی خواهند داشت.
معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت با تأکید بر ضرورت به روز رسانی اطلاعات متقاضیان، اظهار کرد: متقاضیان پیش از ثبت اعلام آمادگی، اطلاعات هویتی و بانکی خود را در سامانه پنجره واحد سازمان حج و زیارت بهروزرسانی کرده و سپس با ورود به سامانه «حج من» و تکمیل فرم خوداظهاری پزشکی، فرآیند اعلام آمادگی را نهایی خواهند کرد. همچنین متقاضیان باقیمانده از حج تمتع سال ۱۳۹۹ که پیشتر ثبتنام و وجوه مربوطه را پرداخت کردهاند، اما تاکنون مشرف نشدهاند، مطابق ضوابط اعلامی نیازی به ثبت اعلام آمادگی نخواهند داشت و در زمان ثبتنام قطعی، پس از تأیید استطاعت پزشکی، امکان نامنویسی مستقیم در کاروانها برای آنان فراهم خواهد بود.
رضایی در ادامه با اشاره به اهمیت بررسی استطاعت جسمی زائران گفت: پس از ثبت اعلام آمادگی، مشخصات پزشک معاین معتمد و مدارک و آزمایشهای مورد نیاز از طریق پیامک برای متقاضیان ارسال میشود و لازم است افراد حداکثر ظرف ۷۲ ساعت به پزشک معرفیشده مراجعه کنند. نتایج معاینات نیز در کوتاهترین زمان از سوی مرکز پزشکی حج و زیارت در سامانه ثبت خواهد شد و در صورت نیاز به بررسیهای تخصصی یا ارجاع به کمیسیون پزشکی، نتیجه نهایی حداکثر ظرف ۱۴ روز اعلام میشود. وی در خصوص مرحله مراجعه متقاضیان به پزشک معاین تاکید کرد که قبل از مراجعه به پزشک، مدارک و آزمایشات پزشکی مورد نیاز متناسب با سن خود را که برای آنان پیامک میشود را آماده و سپس مراجعه نمایند
وی درباره مراحل مالی ثبتنام نیز تصریح کرد: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از هزینههای حج تمتع بهصورت ارزی است و تعیین نرخ ارز منوط به تصویب مراجع ذیصلاح خواهد بود، مبلغ علیالحساب پیشثبتنام پس از نهایی شدن از سوی سازمان حج و زیارت اطلاعرسانی میشود. پس از آن، متقاضیانی که از نظر پزشکی تأیید شدهاند، با مراجعه به سامانه پنجره واحد، ضمن مطالعه و تأیید قرارداد الکترونیکی، نسبت به پرداخت وجه علیالحساب اقدام خواهند کرد تا پیشثبتنام آنان قطعی شده و امکان ورود به مرحله انتخاب کاروان و ثبتنام نهایی فراهم شود.
معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت در پایان با تأکید بر رعایت زمانبندیهای اعلامشده خاطرنشان کرد: تأیید استطاعت جسمی، مراجعه بهموقع به پزشک معاین، دارا بودن گذرنامه معتبر و رعایت زمانبندیهای مربوط به فرآیند صدور روادید، از مهمترین الزامات تشرف به حج تمتع سال ۱۴۰۶ است.
وی ابراز امیدواری کرد با همکاری متقاضیان و اجرای دقیق برنامههای پیشبینیشده، عملیات حج تمتع سال ۱۴۰۶ که به فضل الهی از اواخر فروردینماه سال آینده آغاز و تا اواسط خردادماه ادامه خواهد داشت، با بهترین کیفیت و آرامش برای زائران سرزمین وحی برگزار شود.
گفتنی است؛ به زودی جزییات کامل اولویتها و تاریخ ورود آنها به سایت سازمان حج وزیارت نیز در اطلاعیهای اعلام خواهد شد.